Pesaro, il pannello della spiaggia per cani accende la polemica per il panorma negato: «Non si vede il tramonto»

PESARO - Chi si muove in bici lungo la pista ciclabile, chi in auto, chi a piedi. Impossibile non vederla, sbucando dalla curva della Rosa dei Venti. E’ la nuova struttura in legno con depositi di materiale e chiosco, collegata alla spiaggia per cani “Abbaia Flaminia”, che ieri sera è stata inaugurata con una bella festa e tanta gente e che, a partire da questa mattina, sarà aperta e fruibile per i padroni con gli amici quattrozampe.

La spiaggia per cani è finalmente una battaglia vinta a Pesaro dopo tanti anni di tira e molla. Ma adesso sembra già pronta un’altra battaglia, quella per il “panorama negato” e per l’impatto visivo del pannello in uno dei luoghi più suggestivi di Pesaro che in questo periodo richiama tra l’altro decine di persone per il fenomeno del tramonto sul mare ai piedi del colle San Bartolo. E ieri mattina gli occhi erano tutti per quel “muro”, e i commenti non erano proprio favorevoli, anzi.



Tra i primi ad arrivare il titolare del Paciugo Marco Del Pivo, lamentandosi per quella struttura «poco consona nell’area dal punto di vista estetico e impattante. E anche se non temiamo la concorrenza del food truck, crediamo che un’altra attività di vendita cibo e alimenti in questa zona, dove le attività non mancano, e la crisi si fa sentire, poteva essere evitata». Sul posto, davanti ad “Abbaia Flaminia”, anche alcuni consiglieri del gruppo di opposizione del quartiere Soria – Tombaccia, insieme al consigliere comunale di Forza Italia Michele Redaelli, che hanno protestato per questa installazione. «Noi siamo favorevoli alla spiaggia per cani, che è un’esigenza seria, che portiamo avanti da tempo, e che tanti cittadini ci chiedono - premette Redaelli - ma non ci convincono le modalità scelte dal Comune. Siamo in una zona naturalistica importante, e contestiamo il fatto che ancora una volta non sono stati ascoltati i consiglieri di quartiere, che essendo sul territorio potevano proporre soluzioni migliori. Questa struttura interrompe la linea del mare e si colloca tra la strada e la ciclabile, l’operatore dovrà destreggiarsi tra i passanti. Detto questo, auguriamo in bocca al lupo ai gestori della struttura, perchè siamo vicini a chi si mette in gioco, soprattutto in questo momento di difficoltà, e cerca di portare posti di lavoro e nuovi servizi». In rappresentanza del Consiglio di Quartiere, Silvana Ghiretti e Andrea Nicoloso, entrambi della lista Ascoltiamo Pesaro. Ma sono filtrati malumori anche dai consiglieri di maggioranza del Quartiere per la struttura in legno davanti all’arenile di Baia Flaminia. «Avevamo chiesto di installare una postazione di spiaggia adibita ai padroni con cani e all’inizio ci era stato detto che sarebbe stata collocata sul versante nord, in una posizione più decentrata - ricorda Ghiretti - L’installazione in questa zona va ad impattare su una passeggiata molto bella, ed è oltretutto ricoperta da un telo che riproduce un luogo naturale, è triste, sarebbe stato meglio vedere il panorama reale, che ora invece è oscurato». Nicoloso è andato a visionare «i contenuti del bando per la gestione delle spiagge libere, e i food truck sono previsti in quattro concessioni su cinque. Non è previsto in un fronte spiaggia a Sottomonte di circa 300 metri, forse era meglio spostarlo in quella zona, dove non c’è una concentrazione di bar e locali, come invece è presente in Baia Flaminia».

