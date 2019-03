La pizza solidale di Monica: «Quella che non vendo la offro a fine giornata»

di Simonetta Marfoglia

PESARO - Offrire a chi ha necessità e non può permetterselo la pizza del giorno rimasta invenduta. E’ la “pizza solidale” di Monica Ridolfi, 38enne “figlia e nipote d’arte” che pochi mesi fa ha aperto in via Galilei, zona piazza Redi, la pizzeria “Riz” volutamente omaggio al nonno Riziero, pizzaiolo popolarissimo nel quartiere per tanti anni alla guida del locale in via Torricelli.«Ci stavo rimuginando da un po’ - spiega Monica che dalla sua ci mette cuore ed entusiasmo - Entrano in pizzeria persone di estrema dignità e pudore che mi chiedono un pezzo di pizza ma non hanno da pagare. L’ultima volta poche sere fa, un signore sulla sessantina, gentile, che è comparso verso l’ora di chiusura. Ha detto che era passato alla Caritas ma avevano già finito la distribuzione dei pasti. Aveva fame ma non aveva soldi. Cosa avreste fatto al mio posto? Gli ho offerto quello che ho potuto».