Più autovelox nei giorni â€‹di festa: ecco dove saranno e quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Stretta sui controlli con autovelox e ai semafori, nel segno di una Pasqua sotto osservazione per via dei flussi di traffico legati a eventi e turismo. La Prefettura aveva già annunciato servizi di prevenzione e di contrasto delle violazioni alle norme di comportamento nella guida lungo le principali direttrici stradali. E il Comune di Pesaro farà altrettanto con la polizia locale impegnata in appostamenti periodici già calendarizzati.Il giorno di Pasqua autovelox puntati sulla Strada Statale Adriatica e sulla panoramica San Bartolo. I controlli sulla Statale 16 proseguiranno tutti i giorni della prossima settimana con l’autovelox che si sposterà nel tratto urbano della strada. Martedì telelaser puntato sulla Strada dei Colli, ma anche Strada Delle Regioni, Selvagrossa e Ponte Valle. Mercoledì in viale dei Partigiani, Lancisi, via Lombroso e Villa Ceccolini. Giovedì controlli della velocità in strada del Montefeltro altezza Pica, via Gradara, Borgo Santa Maria e via Kolbe. Venerdì sotto con via Bonini, via Gagarin, Villa Fastiggi e Strada di Fontesecco. Sabato tregua eccetto la Ss 16 e domenica la Panoramica Adriatica.I vigili si posizioneranno anche ai semafori dopo una tregua a Pasqua e Pasquetta. Martedì controlli in via Lanza/Giolitti e sulla Statale in viale Fiume/Cavour. Mercoledì alle intersezioni di via Andrea Costa/Giolitti e via Agostini. Giovedì in via Bonini/Del Rio e tra viale Piave e viale Della Vittoria. Venerdì è il turno di via Flaminia nell’incrocio con via Fratti e tra viale Fiume/Cavour. Sabato ancora tra via Lanza e via Giolitti e viale Piave e viale Della Vittoria.