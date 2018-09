Pioggia, vento, mare grosso e rami spezzati: in città è arrivato l'autunno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ieri è arrivato l’autunno con un paio di giorni di ritardo rispetto al calendario, ma già annunciato. In mattinata pioggia e vento e un consistente calo delle temperature hanno sferzato la città.Decisamente più significative le raffiche di vento rispetto alla pioggia caduta tanto che i vigili del fuoco di Pesaro hanno effettuato oltre 30 interventi. Tra i disagi registrati il ribaltamento di una barca di lunghezza media con pilotina ancorata nel lungo Foglia. Nessuna persona era a bordo. Per raddrizzare l’imbarcazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza lacune piante e rimosso ramaglie dalle sedi stradali. In piazzale Matteotti sono volati alcuni cartelloni anche i questo caso rapidamente rimossi mentre una folata di vento particolarmente intensa ha fatto ribaltare tre scooter parcheggiati davanti al liceo Mamiani