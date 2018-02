La pioggia penetra e causa esplosione in una ditta: gravi i danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Molto spavento ma per fortuna si è risolto senza feriti l’incidente che ha lesionato seriamente la sede della ditta di autotrasporti Balleroni di Pesaro. Ieri mattina infatti, intorno alle 6:30, a causa delle piogge incessanti, si è formato un importante ristagno d’acqua piovana nella strada di fronte alla ditta di trasporti; una grossa pozzanghera mista a fango che con il tempo è riuscita a trafilare all’interno del deposito dell’azienda e ha causato uno scoppio dovuto al contatto dell’acqua con alcune attrezzature. Un’esplosione violenta che ha sparpagliato sul luogo bancali in legno, pezzi di muratura e bidoni metallici. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Pesaro, che hanno messo in sicurezza il sito, e una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Pesaro. Sulle prime, si pensava a una intimidazione di origine dolosa legata al mercato degli autotrasporti, in realtà i Carabinieri hanno potuto appurare che si è trattato di un semplice incidente anche se piuttosto violento.