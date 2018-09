Picchia la moglie: carabinieri â€‹"espellono" il marito dalla casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un altro caso di maltrattamenti in famiglia. Tanto che i carabinieri sono intervenuti l’altra notte per placare un uomo che aveva iniziato a picchiare la moglie. Una storia di soprusi culminata con una chiamata alle forze dell’ordine. Una situazione che aveva superato ogni limite. Così i militari sono intervenuti per calmare l’uomo e cercare di riportare la situazione alla normalità. Analizzati i precedenti è stato deciso per l’allontanamento del marito dalla casa coniugale. Non potrà più avvicinarsi, altrimenti scatteranno i provvedimenti di natura penale. E’ il secondo episodio in pochi giorni,