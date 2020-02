Piazza piena per Salvini: «Prima il progetto poi il candidato per le Regionali. Ma libererò le Marche dal Pd»

PESARO - Piazza del Popolo piena, come al solito cori e entusiasmo. «A me i marchigiani chiedono il cambiamento, mandare a casa il governatore Ceriscioli e il Pd con una squadra e un progetto serio. Il nome del candidato arriverà, prima devono arrivare il progetto e un squadra».

Così si è espresso a Pesaro il leader della Lega Matteo Salvini a proposito delle prossime elezioni regionali nelle Marche. «Le priorità sono evidenti - ha spiegato - sanità, infrastrutture, sostegno al commercio alle imprese. È un territorio stupendo, troppo trascurato dalla politica e dalla sinistra in questi anni».

Ai giornalisti che chiedevano se gli piacesse il nome di Francesco Acquaroli, il deputato di Fratelli d'Italia candidato in 'pectorè del centrodestra, Matteo Salvini ha risposto: «Non do commenti sulle persone». «Un candidato senza tessera di partito? C'è tanta gente che si sta avvicinando, - ha risposto Salvini - questo per me è motivo d'orgoglio. La Lega e il centrodestra sono attrattivi devono guardare oltre le bandiere di partito e dunque stiamo ascoltando e incontrando tanta bella gente».

Tanti i temi toccati dal leader della Lega, su tutti quello delle pensioni: «Difenderemo quota 100 con le unghie con i denti, barricate se provano ad alzare l'età della pensione». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio a Pesaro. «Fare opposizione come Lega è complicato - ha affermato -. Miracoli non ne fa nessuno ma il problema è che in Italia al governo non c'è qualcuno che fa le cose e magari non la pensa come me, su lavoro, scuola. Il dramma da sei mesi litigano su tutto e non fanno una m... dalla mattina alla sera, non scelgono»

