La piazza torna ad essere del popolo. Pesaro, cantiere finito in 10 settimane (teschi e scheletri permettendo)

PESARO Sotterrata l’ascia di guerra tra scheletri affiorati e “ragnatela” salvata, finalmente piazza del Popolo è stata restituita alla città, giusto in tempo per la piazza di Natale che si accenderà l’8 dicembre. L'inaugurazione si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi.

Dieci settimane per rifare il salotto (con i teschi)

L’annuncio della fine del cantiere e contemporaneamente della riapertura al passeggio dopo il restyling è stato dato dall’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Pozzi: «Un lavoro realizzato in 10 settimane, un nuovo “salotto” rinnovato ma rispettoso della storia della città». Il restyling della piazza è stato al centro di un acceso dibattito sin dal suo esordio: all’inizio perchè durante gli scavi erano stati scoperti degli scheletri, poi per la “ragnatela” che si dispiega attorno alla fontana con i suoi blocchi di pietra bianca d’Istria ma che, con il togliere e rimettere dei sanpietrini, rischiava di essere cancellata. Ma alla fine la ruspa si è fermata e sono arrivati i selciaroli per levare e poi ricollocare a mano, uno per uno, i tasselli in marmo dello storico disegno.