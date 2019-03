Pezzi di cemento cadono in strada: sfiorate auto e persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Ancora cedimenti e pezzi di cemento in strada in via Curiel, nel centro di Pesaro,Alcuni pezzi si sarebbero staccati da un palazzo diverso da quello dei distacchi recenti: per fortuna non è stato colpito nessun passante che avrebbe potuto riportare conseguenze preoccupanti, ma l’allarme resta alto. Perché per la seconda volta in pochi giorni i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l’area, sempre molto affollata. La via è rimasta chiusa per diverso tempo.