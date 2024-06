PESARO - Spostare il Cascone? C’è chi dice no. La raccolta firme lanciata dall’architetto Ferdinando Leoni, progettista di piazzale D’Annunzio, è arrivata in tre giorni a 205 firme su Change.org ma punta alle 500. In tanti plaudono però la proposta non incontra il pieno favore delle attività e degli hotel fra viale Nazario Sauro e piazzale D’Annunzio.

APPROFONDIMENTI L'APPELLO Pesaro, il progettista del piazzale lancia la petizione: «Firme per spostare il Cascone di Valentino Rossi»

«Che piaccia o no, il Cascone da due anni a questa parte, ha portato gente a Levante – commenta Stefano Arduini (Kalle) de L’Artista - Appena una settimana fa con l’ultimo raduno delle Harley Davidson a Senigallia, in tanti sono passati anche per Pesaro e in moto si sono fermati per le foto di gruppo proprio davanti al Cascone. Qui, c’era tanta gente fra motociclisti, appassionati a bikers, tutti a farsi un selfie. Ora, dopo le segnalazioni e la sensibilizzazione partita da un’idea del conte Pinoli, la situazione della pulizia o è migliorata. L’acqua della fontana a specchio è tornata come dev’essere e non più stagnante. L’importante è che chi di dovere, non abbandoni questa piazza ma faccia manutenzione».

Riqualificare Levante

Chi vorrebbe e si aspetta di più per Levante è Claudio Casoli di bagni 27 e dell’hotel Flyng.: «Che ci sia o venga spostato personalmente mi lascia indifferente non sono a favore ma neppure contrario a prescindere – commenta – a onore del vero va detto, che resta un’attrazione in questo punto del lungomare, al di là della riqualificazione del piazzale e delle iniziative serali di animazione. Un po' di movimento in più lo porta, soprattutto fra comitive di ragazzi, motociclisti, famiglie con bambini, che arrivano dalla spiaggia e poi si fanno un selfie. Quello che invece mi auguro per la prossima estate è un progetto organico per Levante. Si chiede una ztl pedonale come a Ponente, allungando la stessa pavimentazione di piazzale D’Annunzio ad altri tratti del lungomare di fronte ad hotel e stabilimenti».

E poi c’è il Condhotel Vienna, che si affaccia proprio sul Cascone di Valentino Rossi: «Certamente – commentano – resta un elemento in più d’attrazione con tanti turisti e motociclisti in particolare ma è anche un luogo adatto ad accogliere iniziative sportive. Va da sè che anche grazie al Cascone si è allungata negli ultimi tempi la passeggiata da piazzale della Libertà verso Levante. Certo andrebbe fatto un intervento di restyling. Alcune parti del Cascone soni rovinate dall’esposizione alla salsedine oltre ad una cura del verde intorno al piazzale, dove ora l’unica bella e corposa fioritura è quella della lavanda».

L’architetto Leoni propone di trasferire il Cascone davanti al Museo Benelli e al suo posto collocare un’opera significativa che faccia parte del Parco Sculture. Da parte sua Paolo Marchinelli, del Moto Club Benelli attende di vedere come procederà questa raccolta firme.

Il Moto Club Benelli

Nel frattempo partirà un sondaggio interno fra i circa mille soci chiamati a esprimersi su un’eventuale collocazione nel giardino del Centro direzionale, piuttosto grande e che si presterebbe certamente ad accogliere il Cascone. Sullo spostamento si è espresso anche il neosindaco Andrea Biancani: «Ora non è la priorità». Poi argomenta: «Una proposta che prenderò in considerazione, ma ci penseremo la prossima primavera-estate, non adesso. Se da residenti, associazioni e pesaresi arriverà una richiesta forte ne prenderemo atto e cercheremo di trovare un’alternativa condivisa».