Lancia petardo allo stadio: tifoso della Vis denunciato in arrivo anche il Daspo

PESARO – Lancia un petardo durante Ternana-Vis Pesaro: tifoso biancorosso identificato e denunciato, per lui in arrivo anche il Daspo. A comunicarlo è stata la Questura di Terni che ha individuato il tifoso pesarese attraverso le immagini della videosorveglianza dello stadio Liberati di Terni. E’ stato denunciato per lancio di materiale esplodente e presto verrà anche comminato il Daspo.