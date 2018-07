Pescatori di frodo pizzicati con due pregiati tonni rossi: sequestro e maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Pescatori di frodo pizzicati con due pregiati tonni rossi: pesci sequestrati e maxi multa.I Militari della Guardia Costiera di Pesaro hanno fermato lungo il fiume Foglia due persone, provenienti dalla regione Veneto, che trasportavano nella loro automobile due tonni rossi illecitamente pescati nelle acque antistanti lo scalo pesarese, utilizzando il gommone che avevano a rimorchio. I due uomini sono risultati sprovvisti della prevista autorizzazione per l’esercizio della pesca sportiva e della pesca ricreativa del tonno rosso, contravvenendo anche alla norma che vieta di catturare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per unità navale. I due tonni rossi, dal peso complessivo di circa 80 chilogrammi, sono stati sequestrati dal Personale della Guardia Costiera e così sottratti, come dichiarato dagli stessi trasgressori ai Militari accertatori, alla successiva illecita commercializzazione nel nord del Paese. Per i pescatori una multa di duemila euro.