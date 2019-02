Si è persa Milù la gattina â€‹mascotte dei negozi: «Aiutateci a ritrovarla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Milù, la dolcissima gattina di Fidomania, in via Flaminia a Pesaro, è scomparsa dal 7 febbraio. Da oltre due anni la micetta (con microchip), dal manto color tartaruga, entrava e stazionava tutto il giorno nel negozio. In tanti, nella vicina piazza Redi, si erano offerti di adottarla, ma Milù è una gattina molto indipendente: è dolce e mansueta ma non ama stare in casa. A lei piace girare libera e adorava stare in negozio: «Pensiamo sia rimasta chiusa in qualche garage o sia stata presa. – commentano da Fidomania - Se qualcuno la vedesse o l’avesse presa, spero per fare del bene e trovarle una casa, preghiamo di farci sapere qualcosa. Siamo tutti molto addolorati e preoccupati». La scomparsa di Milù è davvero molto strana: non è stata vittima di incidenti, ma tempo fa qualcuno l’aveva già spostata: «Potrebbe essere anche stata spostata di nuovo, questa volta molto lontano per non farle ritrovare la via di casa. – proseguono i dipendenti del negozio - Noon abbiamo prove, ma è una sensazione visto che due anni fa, era stata portata in via Giolitti è lasciata lì».