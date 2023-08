Legnaia di un'abitazione privata in fiamme, il rogo poi avvolge anche il campo adiacente

PESARO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 13 circa in via Montecastellaro, nel comune di Pesaro, a causa di un incendio sviluppatosi in una legnaia di un’abitazione privata. Le fiamme si sono successivamente propagate al campo adiacente alla casa per un’estensione di circa 400 mq. La squadra boschiva proveniente dalla Centrale di Pesaro ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale ed i Carabinieri Forestali.