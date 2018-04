Paura alla casa di riposo: anziana si sporge e precipita dalla finestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Anziana si sporge e cade da una finestra della casa di riposo Santa Colomba e si frattura una gamba. Sul posto l’ambulanza che ha portato immediatamente la signora al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. Ha riportato una frattura a una gamba e altri traumi, fortunatamente non è in pericolo di vita, ma considerata l’età si stanno monitorando le sue condizioni. Sul posto però è intervenuta la squadra volante della Polizia che sta comunque compiendo accertamenti su quanto successo.Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’anziana signora sarebbe arrivata nella struttura residenziale da poco. Vista la sua patologia legata a disturbi della memoria, probabilmente si è sentita smarrita. Non ritrovando più i suoi punti fermi e di riferimento, è uscita dalla sua stanza ed è andata in una attigua. Qui avrebbe trovato una finestra aperta da dove si è sporta, cadendo sul selciato sottostante.