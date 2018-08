Patto tra Comune e gestori: salve la musica e le feste in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Le feste in spiaggia del Ferragosto sono salve anche se il patto della movida preserva dalla burocrazia ma non dai capricci del meteo che annuncia un 15 d’agosto piovoso. Ma una cosa alla volta. I gestori degli stabilimenti balneari e l’Amministrazione comunale hanno raggiunto un accordo dopo il “terremoto” dell’ultimo weekend che ha portato ad annullare diverse serate il sabato sera all’ultimo momento conseguenza di sanzioni elevate il 4 luglio scorso durante dei controlli di routine. Le feste in spiaggia e le serate con musica dal vivo potranno continuare a svolgersi non solo in questi giorni clou ma per tutta la stagione balneare.