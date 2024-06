PESARO Non solo un estate grandi eventi (dalla Mostra del Cinema al Rof passando per il CaterRaduno): l’accoglienza turistica coinvolge anche il più immediato e spicciolo “cosa facciamo stasera?” e per questo che Apa, l’Associazione pesarese albergatori, ha già programmato il suo calendario d’iniziative che partirà a stretto giro, con il ritorno dei “Concerti alla Palla” che debuttano proprio la sera di lunedì 10 giugno (per mera coincidenza giornata di scrutinio dopo l’election day di europee e comunali). Ma ancora prima scendono in campo i sodalizi di commercianti che fanno capo a certe vie già identitarie come offerta, che fanno capo o ai cosiddetti centri commerciali naturali o gli esercenti che da anni ripropongono iniziative collaudate capace di fare serata.

Chi è il primo

Come il San Pietrino Summer Street 4.0 format storico e successo che è il primo a ritornare e a debuttare già nel pomeriggio di domani e fino a sera nella storica piazzetta Toschi Mosca con la Casetta Vacai a fare da centro di gravità. L’agenda che si sta delineando sull’asse centro-mare è concepita per proporre ogni sera, dal lunedì al venerdì, una serie di iniziative e di appuntamenti in modo da offrire al turista e al pesarese un’offerta variegata di intrattenimento. Si comincia appunto domani sera con il San Pietrino, che ogni martedì fino al 3 settembre sull’asse via Mazzolari-piazzetta Toschi Mosca, proporrà mercatini, food truck, animazione e iniziative varie. In contemporanea ci saranno anche i martedì dell’arte in viale Zara, nella zona mare di Ponente di viale Trieste a ridosso dell’isola pedonale, che si replicheranno il vanerdì sera con l’esposizione di quadri e opere nei giardini grazie all’organizzazione dell’associazione culturale “Pesaroart”. L’iniziativa bisettimanale comincerà dalla sera di venerdì prossimo, 7 giugno e proseguirà fino al 6 settembre giusto in tempo per la fiera di San Nicola.

Nel dettaglio

Il giovedì e il venerdì si ritorna il centro storico con il super classico “Street food via Cavour”, un must ultra collaudato e gradito che richiama sempre folla e animazione tra locali aperti, musica e iniziative. Per l’occasione la strada verrà chiusa al traffico dal tardo pomeriggio e fino a poco più di mezzanotte, dall’intersezione con corso XI Settembre all’intersezione con viale Fiume e viale Mameli. Il format vien riproposto in versione no-stop per due sere contigue, il giovedì e venerdì, a partire dal 13 giugno e fino al prossimo 6 settembre. Ancora in via di definizione è invece il mercatino di abbigliamento vintage e oggetti handmade che partirà in piazzale Lazzarini da giovedì 20 giugno e fino al 5 settembre coinvolgendo anche le vie continue via Curiel e via Passeri. Così come si annunciano iniziative in via di programmazioni nei due centri commerciali naturali che sono via Cstelfidardo e via Passeri. Chi il programma l’ha già definito e dettagliato è comunque Apa. Accanto alle iniziative in piazzale della Libertà ci saranno quelle in piazzale D’Annunzio, destinate a bambini e famiglie. Dal 12 giugno al 28 agosto tutti i mercoledì, il piazzale di Levante accoglierà musica, animazione e laboratori proposti insieme a Pesaro Village e Coccole Sonore; tutti i venerdì dal 5 luglio al 23 agosto tornerà invece il Cinema per Bambini.

Chi apre

Aprirà “l’estate Capitale di Pesaro 2024” alla Palla, lunedì 10 giugno, l’Orchestra BallaOnda; concluderà il palinsesto dei “Concerti del lunedì”, l’Orchestra Palazzi. Paolo Costantini, presidente Apa Hotel e Fabio Bargnesi, Voice Italia direttore artistico dei “Concerti del lunedì” spiegano: «Torna uno degli appuntamenti più partecipati dell’offerta estiva di Pesaro, che per la sua stagione da Capitale, manteniamo a livelli di serie A portando sul palco della Palla, le orchestre migliori e più note d’Italia». E non solo di liscio, «in piazzale della Libertà ascolteremo tutti i generi musicali facendo ballare anche i giovani che siamo certi torneranno a riempire, a migliaia, l’intero piazzale».