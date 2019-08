Passerella tra gli ombrelloni: il fenicottero in giro in spiaggia è una star

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dopo la tartaruga, le stelle di mare e gli aironi, ecco il fenicottero. Era in acqua a riva a Bagni Roby e la sua passerella ha attirato la curiosità di bagnanti grandi e piccini.E' stato recuperato, in un vero e proprio bagno di folla dagli operatori del Cras, per essere curato e poi di nuovo liberato.