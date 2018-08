Passegia completamente nudo â€‹e devasta una casa: finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Stupore trra Novilara e Trebbiantico, dove un giovane 20enne, già noto per problemi psichici, ha iniziato a girare completamente nudo per il paese. Poi è entrato in una abitazione in via del Cigno. All’interno non c’era nessuno e approfittando dell’assenza dei proprietari ha iniziato a tirare oggetti in qua e in là, scaraventare a terra mobili e suppellettili, lanciando qualcosa anche fuori dalla finestra. La cosa non è affatto passata inosservata e alcuni testimoni hanno chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti sul posto e hanno bloccato il ragazzo prima che potesse far male a qualcuno o farsi male. Si è scoperto subito che aveva già avuto due trattamenti sanitari obbligatori in passato. E anche in questa occasione è stato necessario un Tso. Portato al pronto soccorso è stato calmato