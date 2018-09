Passano la sera con due ragazze poi le rapinano e le lasciano a piedi

di Silvia Sinibaldi

PESARO Una serata finita male per tutti: per due ragazze rapinate nel cuore della notte e per i tre autori dell’agguato già in cella a Villa Fastiggi.Giovedì sera in un locale di viale Trieste, il Marrakech, tre giovani magrebini di 25 e 26 anni attaccano bottone con due connazionali 24enni arrivate da Torino. Sembrerebbe una serata qualunque di fine estate e le due giovani donne non possono immaginare cosa le attende.La serata scorre via tra chiacchiere e risate e al momento di tornare a casa, le due ragazze chiedono loro un passaggio in auto. Il giovane al volante imbocca strada panoramica sul San Bartolo e una volta sicuro della riservatezza del posto blocca l’auto e scatta la violenza. I tre strattonano le ragazze, vogliono le loro borse. Forse le minacciano ma alla fine dell’aggressione strappano i piccoli gioielli che indossavano e arraffano le due borse. All’interno ci sono 700 euro. Ma non solo, costringono le donne a scendere dall’auto e scappano via.