Passaggi fissi e più personale, via i rifiuti dal centro storico: ecco il piano nei dettagli

PESARO - L’ingegnere Franco Macor, presidente della divisione Ambiente Marche Multiservizi è perentorio: «Cambio di passo sulla raccolta differenziata in centro storico e i correttivi che sono necessari. Non solo invitiamo cittadini-utenti e attività commerciali o pubblici esercizi, a rispettare orari e calendario dei conferimenti, ma si dà seguito a un mandato preciso dell’Amministrazione: rendere più pulito e sempre decoroso il centro storico». Per rendere più efficienti i servizi serve però personale, e anche la Multiutility è andata in affanno per ricercare gli addetti stagionali, ora finalmente trovati.



«In accordo con il servizio comunale Ambiente – spiega il dirigente Multiservizi – dal 16 giugno verràraffozata dai nostri operatori, la raccolta domiciliare in alcune vie del perimetro centrale, più soggette al passeggio o all’allestimento di eventi. Stiamo parlando di via Branca, via Rossini e via Castelfidardo, dove la raccolta con sistema porta a porta avrà orari determinati e precisi: inizierà fra le 20.30-21 per terminare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 21.30, dando così la possibilità a chi passeggia di non incontrare più gli antiestetici sacchetti di rifiuti, che sono stati segnalati anche di recente per esempio su via Passeri o in altre vie laterali. A seguire si continuerà con raccolta e spazzamento su via San Francesco, Corso XI Settembre, poi seguiranno tutte le altre.



Di pari passo miglioriamo la comunicazione e inizieranno proprio in questi giorni, le visite informative degli ispettori della Multiservizi presso tutte le attività economiche e commerciali per ricordare e incentivarle ad una corretta modalità di raccolta di carta e imballaggi, che avviene nelle prime ore pomeridiane, orientativamente fra le 13.30-14 fino alle 15. Per un maggior decoro delle vie è necessario rispettare questi orari». Numeri e personale

Nel dettaglio Multiservizi assicura ogni giorno a Pesaro città mediamente 70 servizi fra raccolta dei rifiuti e spazzamento strada, che diventano oltre 80 sparsi fra centro-mare e solo per il periodo estivo. Un incremento dovuto al maggior peso della raccolta della frazione organica e di carta e plastica nelle zone di maggior ritrovo e flusso turistico. Più attenzione e più servizi grazie al personale stagionale, con fatica reclutato.



«L’implementazione dei passaggi dei mezzi di raccolta a partire dal centro storico e di riflesso anche in zona mare – entra nel merito l’ingegner Macor – è possibile solo a parità di numero di personale integrativo. Fino a pochi giorni fa, non riuscivamo ancora ad elencare servizi e orari con precisione, fermo restando le difficoltà incontrate nel reclutamento. Per quanto riguarda quel personale aggiuntivo, che si dovrà occupare delle vie del centro ritenute prioritarie, abbiamo già la copertura con 2 persone. Per tutto il resto, sono stati assunti 10 operatori addetti alla raccolta con patente C e 7 con patente B, provenienti dalla società Egea che ha vinto la gara d’appalto per il servizio di supporto di raccolta e spazzamento, e che opera nel Comune di Pesaro. I nostri stagionali hanno contratti da maggio a settembre, e coprono i servizi estivi. Da quasi due anni ormai si sta facendo sempre più complicato reperire personale stagionale, un problema comune a qualunque attività o azienda. Non sempre vengono accettati contratti per un periodo limitato, e ciò vale per operatori in loco residenti sul territorio o di fuori provincia e regione. Difficoltà per esempio ne riscontriamo nel trovare personale abilitato alla guida dei mezzi di raccolta rifiuti».



Il problema di fondo non sono tanto sacchi o sacchetti, in attesa della sperimentazione con ecoisole, ma è il conferimento che ancora troppo spesso avviene fuori di giorni e orari prestabiliti. «Un esempio? – conclude Macor - la domenica non è previsto alcun conferimento né la raccolta, eppure in alcune vie ci sono cittadini che espongono il sacchetto fuori dall’ingresso, e che rimane purtroppo, non per colpa nostra, fino l’indomani mattina. Oppure ancora, il lunedì si può esporre in centro organico e indifferenziato dalle 19 alle 21 ma ci sono casi rilevati in cui si espone solo a passaggio del mezzo già avvenuto. Tutte queste abitudini per difetto di comunicazione o altri motivi, vanno sanate e superate in breve tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA