Fanno parkour sul tetto â€‹della scuola durante gli orali della maturità

PESARO - Sotto gli studenti impegnati alla maturità sopra altri giovani, più o meno coetanei, alle prese con esibizioni estreme sul tetto del Campus scolastico. Mettiamola così: entrambe sono prove, mentali e fisiche, anche se con obiettivi speculari e dove il fattore rischio rimarca la differenza.Parkour ieri mattina sulla sommità degli edifici scolastici che costellano via Nanterre. Alcuni giovani hanno raggiunto il tetto lanciandosi in spericolate evoluzioni incuranti del luogo didattico scambiato per un percorso estremo urbano. Ad accorgersi di quello che stava avvenendo sopra le loro teste, poco prima delle 13, alcuni docenti impegnati in questi giorni negli orali della maturità. Prima lo stupore misto a curiosità, poi la preoccupazione perchè i volteggi erano senza alcuna protezione.Ieri mattina a dare l’allarme la dirigente scolastica dell’istituto professionale Benelli che ha allertato immediatamente il 113 avvisando di quanto stava accadendo. Ma quando sul posto sono giunte le pattuglie della polizia i ragazzi così come erano apparsi sono spariti.