Il parcheggio di Villa Marina fa subito il pieno, solito caos a Sottomonte per i mezzi in divieto

PESARO - Come si dice in questi casi, buona la prima. Nel fine settimana ha riaperto il parcheggio-serbatoio di Villa Marina al servizio del lungomare Trieste (zona Ponente e zona Porto) che i bagnanti pesaresi (ma anche i turisti e i clienti delle attività) hanno imparato a conoscere nelle ultime due stagioni. Conoscere e apprezzare perchè ieri mattina il parcheggio, completamente gratuito per auto e scooter, era pieno.

Non c’era un posto libero a dimostrazione di un servizio funzionale e strategico per la zona di Ponente. Va detto che l’area è ancora parzialmente work in progress. C’è ancora una parte interdetta alla sosta che si sta abbellendo con il murale ““Dej jò ragazi: cum è, a batè la fiaca ogg?” (che ricorda il “Te t’ha ragion, ma me an ho tort” ancora visibile sul lungomare Sauro e altri frasi in vernacolo che negli anni sono comparsie su edifici pubblici e strutture) e dove sono in corso gli ultimi ritocchi ma il Comune conta di finire il tutto in tempi abbastanza rapidi.



Alla fine saranno 200 i posti auto a disposizione che si vanno ad aggiungere agli stalli blu già presenti ma che per la stagione estiva (fino al 24 settembre) sono a pagamento. Nello stesso fine settimana è tornato attivo il servizio delle navette gratuite per Sottomonte, tra i più richiesti. Le rodate navette danno una bella mano alla zona congestionata dell’Ardizio dove la liberalizzazione della sosta sulla statale 16 nella zona della vecchia Crista (per ora solo nei fine settimana di giugno poi a luglio tutti i giorni) affiancata ai parcheggi (a pagamento nei weekend) nell’area dell’Imprevisto e dell’istituto alberghiero Santa Marta (ma a scuola conclusa, quindi a partire dall’11 giugno) non riesce sempre a soddisfare la fame di parcheggi che aumenta soprattutto la domenica. Per il momento la partenza della navetta San Decenzio-Sottomonte è stata abbastanza soft, ma è solo questione di tempo.

Anche Baia Flaminia (dove la sosta a pagamento dell’area Campo di Marte partirà nei fine settimana dal 18 giugno) può contare sul parcheggio gratuito a fianco dei campi da tennis, gradito in particolare alle attività. Alla fine sulla carta forse la zona che resta più in sofferenza rischia di essere quella di Levante dove l’unico parcheggio-sebatoio, se si escludono quelli a pagamento o i pochi stalli liberi quasi sempre occupati dai mezzi dei residenti, è al momento quello unicamente per gli scooter al termine della zona sud, confinante con il locale Legno. Il risultato? Chiamate diffuse al centralino della polizia locale (come ieri mattina) con la richiesta di intervento per multare in divieto di sosta. Ed è per questo che, biciclette a parte, sempre preziosissima risorsa per i pesaresi, l’Amministrazione comunale cerca di puntare sulla diffusione delle navette anche potenziando la campagna di comunicazione. Grazie alla collaborazione con Adriabus, sono cinque le linee gratuite istituite: “San Decenzio-Viale Trieste”, “San Decenzio-Sottomonte”, “Mare Notturna”, “Porto-Baia Flaminia” e “Riviera del San Bartolo”,ritenute fondamentali per garantire la sicurezza, ridurre il traffico, l’inquinamento e aiutare le famiglie e i turisti a raggiungere senza stress la spiaggia e le attività economiche della zona.

Nei fine settimana di giugno la linea più utilizzata, la “San Decenzio-Sottomonte” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:15, con partenza dal parcheggio San Decenzio, a luglio e agosto le corse sono invece quotidiane, a settembre la navetta effettuerà il percorso sabato 3 e domenica 4 e sabato 10 e domenica 11 settembre. Corse a giugno nel fine settimana (poi a luglio e agosto tutti i giorni) anche per la linea “San Decenzio-viale Trieste”, in questo momento forse particolarmente utile per la zona di Levante.



Come per la linea dedicata a Sottomonte anche in questo caso la navetta è partita sabato 4: corse ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal parcheggio San Decenzio. Partita nel fine settimana anche la linea “Riviera del San Bartolo” che transita ogni 30 minuti, con partenze dall’area archeologica di Colombarone dalle 9 alle 19. Devono ancora partire le altre due linee. Da sabato 11 giugno sarà attiva nel fine settimana la linea “Mare notturna”: transiterà ogni 30 minuti con partenze da viale Vienna dalle 20:50 alle 23:50 (l’ultima corsa termina a 00:16 in viale Vienna). Da sabato 25 corse tutte le sere fino ad agosto. La linea “Porto-Baia Flaminia” transiterà ogni 15 minuti con partenze dalla darsena del Porto, dalle 9 alle 20.45 tutti i fine settimana a partire dal 18 giugno.

