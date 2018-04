Parcheggiatori, non bastano i presidi: «Tornano appena andiamo via»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tre mesi di pattuglie fisse al Carducci e davanti all'ospedale, ma il problema degli abusivi non è ancora risolto. «Non ce ne andremo fino a quando non avremo la certezza che non torneranno più», dice il comandante dei vigili Galdenzi, A inizio febbraio è scattato il servizio dei vigili urbani che presidiano, con le pattuglie fisse su tre turni quotidiani, il parcheggio del Carducci, e quello davanti all'ospedale. Un'operazione nata per scoraggiare la presenza dei parcheggiatori abusivi e venditori illegali extracomunitari. Dopo questo primo trimestre di servizio, si può indicare una scadenza? «No, non ci sono scadenze. Resteremo nei parcheggi fino a quando non avremo la certezza che gli abusivi non torneranno più. Oggi, quando ce ne andiamo, continuano a tornare».