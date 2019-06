Papa Francesco chiama i Ferri nell'anniversario della morte di Andrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Papa Francesco ha telefonato di nuovo alla famiglia Ferri. Il pontefice non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ai familiari di Andrea Ferri, ucciso a colpi di pistola in via Mario Paterni la sera del 4 giugno 2013. Sono passati sei anni da quell’efferato omicidio che sconvolse tutta la città. Michele Ferri non ha mai dimenticato il lavoro straordinario dei carabinieri nei giorni successivi al delitto, che ha portato in breve tempo alla cattura dei responsabili della morte del fratello. Ieri mattina, Ferri era presente alle celebrazioni per il 205esimo anniversario annuale della fondazione dell’Arma dei carabinieri. «Siamo sempre riconoscenti all’Arma per tutto quello che hanno fatto per noi, sono stati come una famiglia, ci sono sempre stati accanto». Nel giorno del sesto anniversario dalla morta di Andrea, è stata celebrata una messa «alla quale hanno partecipato tante persone, tra cui molti amici di mio fratello», racconta Michele. Ma è arrivata anche un’altra sorpresa per lui e famiglia: «Martedì alle 16 ha telefonato Papa Francesco, che ci sta sempre molto vicino e ci ha detto che aveva appena detto una preghiera per Andrea. Questa è stata la 56esima telefonata, è sempre bello sentire la sua voce».