Da Pantano al Sei Nazioni: â€‹Lucia Gai è la migliore nella vittoria in Scozia

PESARO - Dalle colline pesaresi alle Highlands scozzesi. Lucia Gai, professione pilone destro, è il Martin Castrogiovanni della Nazionale italiana di rugby femminile. Una pesarese in prima linea nella storica vittoria delle azzurre a Glasgow nel Sei Nazioni. Non solo: la ragazza di Pantano, che da bambina abbinava l’amore per l’ovale nelle Mustang al pattinaggio artistico, è stata inserita tra le top 15 della prima giornata e può essere considerata la migliore di sempre nel suo ruolo in Italia. Oggi è un punto di forza della pluriscudettata Valsugana Padova.Lucia, per i profani del rugby, può spiegare cosa vuol dire essere “pilone destro”?«Durante le fasi di conquista, in mischia, faccio parte della prima linea a destra: 8 giocatori contro altri 8. Lavoro dove c’è contatto. Diciamo che vivo momenti un po’ faticosi».