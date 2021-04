Il Panathlon Pesaro incontra l’ex allenatore Nevio Scala ora viticoltore di successo

PESARO - Conviviale “telematica” per il Panathlon Club Pesaro. In stretta collaborazione con tutti gli altri Panathlon Club delle Marche il Club pesarese ha previsto un incontro sulla piattaforma “Zoom”, venerdì 9 aprile alle 21 alla presenza di Nevio Scala, l’ex allenatore di calcio che condusse una squadra “provinciale”, il Parma, ai vertici del calcio nazionale ed europeo con la conquista di Coppa delle Coppe, Supercoppa e Coppa Uefa.

Per molti anni un protagonista assoluto del calcio italiano, Nevio Scala è passato dal ruolo di giocatore (centrocampista) tra gli anni sessanta e ottanta, a quello di allenatore, ruolo in cui inizia a farsi notare dagli addetti ai lavori nel 1988. Nei sei anni in cui Scala siede sulla panchina del Parma, il club si issa ai vertici del calcio italiano ed europeo: dopo la vittoria della Coppa Italia nel 1992, il Parma si aggiudica nel 1993 la Coppa delle Coppe a Wembley contro l’Anversa e la Supercoppa UEFA nel doppio confronto conto il Milan. Nel 1995 conquista la Coppa UEFA nella doppia sfida di finale contro la Juventus di Marcello Lippi.

Abbandonato il mondo del calcio, inizia a vivere la sua campagna, quella di Lozzo Atestino, ai piedi dei Colli Euganei e rilancia la cantina familiare, producendo ottimi vini. Il presidente del Panathlon Club di Pesaro Angelo Spagnuolo non nasconde la soddisfazione per l’appuntamento in programma.

Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA