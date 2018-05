Palpeggia titolare del night e si masturba davanti alla figlia minore: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Finisce in cella la notte brava di un 55enne pesarese dai bollenti spiriti.L’uomo, dopo aver alzato il gomito in un night club di Riccione, avrebbe tentato un approccio nei confronti della titolare 50enne del locale palpeggiandola. Poi, non contento, avrebbe cominciato a masturbarsi di fonte alla figlia minorenne della stessa. La donna ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato l’uomo.