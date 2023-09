PESARO Si è fatta avanti una sola ditta per la ristrutturazione di palazzo Almerici, sede della Biblioteca Oliveriana e del Museo archeologico. Il Comune non aveva scelto la strada della tradizionale gara d’appalto, ma un sistema più semplice e rapido di affidamento dei lavori, in termini tecnici una “procedura negoziata senza pubblicazione del bando”, che stabiliva partecipassero solo cinque imprese edili, fra le quali la commissione giudicatrice avrebbe scelto la migliore nel rapporto qualità-prezzo dell’offerta.



Cosa si farà



L’operazione di restyling, per un investimento con fondi europei di circa 4 milioni di euro, è per così dire la seconda tranche dell’intervento, che interessa in particolare il complesso su via Giordani, ovvero la seconda corte interna, dove saranno realizzati abitazioni, uffici e archivio. Questo perché il finanziamento arriva dal programma Pinqua-Pnrr finalizzato alla qualità del vivere in centro storico. Quindi alcuni alloggi o a edilizia agevolata oppure case per artisti e studenti andavano gioco forza realizzati. Ma il recupero di palazzo Almerici è molto più complesso: l’intervento principale sulla Biblioteca Oliveriana, da una base di partenza di 3 milioni e mezzo di euro Pnrr, è stato affidato all’impresa di costruzioni pesarese Lancia, con inizio lavori a ottobre e termine ultimo per la consegna marzo 2026, sotto l’occhio vigile della Soprintendenza per le superfici affrescate, i reperti antichi e, in generale, il vincolo storico del palazzo monumentale. I lavori del Pinqua-Pnrr prevedono invece una ”riqualificazione dell’edificio per la rivisitazione dei depositi librari e la realizzazione di unità abitative”. Accanto al complesso di biblioteca-museo gravita infatti, oltre agli appartamenti del custode, una vecchia palazzina inutilizzata da anni con locali abbandonati dove il Comune vorrebbe ricavare degli appartamenti.



L’ammissibilità



Quando lunedì 25 settembre, scaduto il termine per partecipare alla gara, i tecnici del Comune sono andati ad “aprire le buste“ delle offerte telematiche hanno constatato che ne era arrivata soltanto una ammissibile. In tal caso l’appalto non deve essere annullato. E così nella stessa seduta si è costituito il seggio di gara ed è stata nominata la commissione giudicatrice, formata dall’ingegner Mauro Moretti, dirigente del servizio Urbanistica e Tutela ambientale, con il ruolo di presidente, dall’ingegner Mauro Santinelli, responsabile Patrimonio, in qualità di membro interno, dall’architetto Chiara Scarsi, dipendente del servizio Opere pubbliche, membro interno, dall’architetto Silvia Sedani, dipendente del servizio Opere pubbliche, componente supplente, e Francesca Comanducci, servizio Appalti e Assistenza tecnica del Pnrr, in qualità di segretaria. Responsabile unico del progetto è l’ingegner Maria Cristina Rossi del servizio Opere pubbliche. Per l’unica impresa all’esame la commissione valuta l’offerta tecnica ed economica e, se ritenuta interessante, la ditta firmerà il contratto e avrà 788 giorni di tempo, circa 2 anni e 2 mesi, per cambiare volto all’edificio.



Le demolizioni