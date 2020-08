Il padrone è fuori, i ladri ne approfittano passando da una finestra per fare razzia

PESARO Frugano in tutta casa e se ne vanno con un bottino da 20 mila euro. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, vigilia di Ferragosto, nel quartiere di Villa Fastiggi, in via In Sala dove i malviventi si sono arrampicati al primo piano di una palazzina per raggiungere una finestra lasciata inopportunamente aperta. I ladri sono entrati e hanno messo tutto sotto sopra.

Hanno aperto armadi e cassetti dove hanno trovato contanti, diversi monili in oro e una bella collezione di orologi swatch di discreto valore. Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari così sono riusciti ad agire indisturbati. Una volta rientrato il padrone di casa, si è accorto di quanto successo. Davanti a sé aveva vestiti e oggetti lasciati a terra e tirati fuori dai cassetti come nel peggiore dei presagi. Sono stati allertati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto la denuncia. Secondo una prima stima rispetto ai gioielli, orologi e contanti rubati, il bottino si aggirerebbe attorno ai 20 mila euro. Anche la sera della vigilia di Ferragosto si sono registrati due tentati furti in viale Trieste.



Ma in questo caso i ladri hanno abbandonato il piano perché sono stati disturbati dalla presenza degli inquilini in casa. Due colpi a vuoto, ma sono giorni caldi per quanto riguarda i furti in abitazione perché il fenomeno sembra riacutizzarsi. Solo negli ultimi giorni ci sono stati due casi con casseforti tagliate sul posto. Il primo sulla panoramica San Bartolo. I ladri avevano con sé un flessibile con cui hanno tagliato la lamiera e hanno preso contanti, monili d’oro e alcuni orologi da uomo per un valore complessivo di 20 mila euro. Il secondo caso in via Fratelli Bandiera dove hanno tagliato la cassaforte e preso oro, contanti. Ladri professionisti perché hanno portato via anche l’hard disk dove erano state riversate le immagini di videosorveglianza dell’allarme. Cna Installazione Impianti avverte che esiste il rischio concreto di una recrudescenza di questo reato odioso, che non solo crea un danno economico ma anche psicologico con la violazione dell’intimità familiare. Secondo il Censis due immobili su tre (66,5 per cento) sono muniti di porte blindate, quasi uno su due (42 per cento) di un sistema d’allarme, uno su tre (33,5 per cento) di inferriate a porte e/o finestre, tre su dieci (il 31 per cento) di infissi speciali, vetri anti-effrazione, telecamere. Ma tantissime abitazioni in città sono sprovviste di qualsiasi accorgimento.

La soluzione più economica – spiegano da Cna Installazione Impianti – è rappresentata dalle inferriate: per una grata fissa in ferro di dimensioni medie la spesa si aggira sui 350 euro. L’installazione di una porta blindata costa mediamente 1.100 euro; una serratura ad alta sicurezza 6/700 euro; finestre antisfondamento circa 1.400 euro al metro quadro. Affidarsi a soluzioni più sofisticate– è il caso degli impianti di sicurezza antintrusione – richiede tra 1.500 e 3mila euro e anche più. L’integrazione con un sistema di videosorveglianza esige un’aggiunta tra i 500 e i mille euro.

