Va in overdose vicino alla festa dei bambini: la polizia bonifica la zona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - In overdose nei giardini di Rocca Costanza, nel giorno della Mezzanotte bianca dei Bambini. Domenica pomeriggio un uomo ha chiamato il 118 per segnalare che un suo conoscente era finito in overdose. La chiamata è stata girata alla Questura che è intervenuta con la Squadra Mobile sul posto. Erano le 15,30 di domenica pomeriggio. Di lì a poco sarebbe iniziata l’ultima giornata della festa dedicata ai più piccoli, la Mezzanotte Bianca.È una zona dove si concentrano le dimostrazioni degli sport ma anche piccoli mercati e un’area dedicata al mondo dei cavalli e dei pony. L’uomo si era nel frattempo ripreso dallo stato di incoscienza ed è scappato per evitare di finire nella rete dei poliziotti. Dei due consumatori non c’era più traccia, ma i poliziotti hanno comunque predisposto una bonifica della zona così da rintracciare eventuali siringhe o materiali utilizzati dagli assuntori per farsi la dose. Non è chiaro se fosse eroina o cocaina, ma il ragazzo ha rischiato grosso.