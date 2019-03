Overdose in casa: donna di 44 anni salvata in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Salvata quasi per miracolo. Lei era finita in overdose da eroina, un altro paio di minuti e non ci sarebbe più stato niente da fare. Serata convulsa quella di venerdì, dopo le 21,30 quando i carabinieri e i medici del 118 sono intervenuti d’urgenza dopo l’allarme arrivato da un’abitazione nella zona di via Degli Abeti. Al capo della cornetta, un uomo, compagno di una pesarese di 44 anni, già nota alle forze dell’ordine per essere una consumatrice abituale di droga. Il compagno ha provveduto a chiamare i soccorsi e la donna è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dove i medici le hanno subito applicato il Narcan, un medicinale antagonista dell’oppio. Sono stati momenti molto delicati perché la donna era già in arresto cardiaco. I medici l’hanno rianimata e ripresa per miracolo.