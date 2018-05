Operaio della Scavolini si spara in casa con un fucile da caccia: muore a 48 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un colpo d’arma da fuoco per farla finita. Non una sola parola per spiegare cosa lo tormentasse. Da due mesi non si recava al lavoro per un problema di salute legato a una gamba. Una situazione che non spiega certamente le ragioni del suo tragico gesto. Un uomo di 48 anni, dipendente della Scavolini Cucine si è tolto la vita sparandosi alla testa con un fucile da caccia che deteneva regolarmente, nella sua abitazione di via Grossi a Villa San Martino. L’allarme è stato dato da familiari e amici a cui non rispondeva.La scoperta nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pesaro e un’ambulanza del 118 ma il personale medico non ha potuto fare altro se non constatarne il già avvenuto decesso nel corso della notte. Un dramma che ha raggelato l’intero quartiere mentre la notizia di quella morte faceva rapidamente il giro della città. Il 48enne, single, viveva solo nella sua casa ma circondato da familiari e amici. Sui social si è ripetuto il rituale dei messaggi di amicizia, dei ricordi e con il passare delle ore delle testimonianze di cordoglio e di dolore. Il bar del quartiere che frequentava ha annullato un concerto che si sarebbe dovuto tenere ieri in segno di lutto e di affetto verso quel ragazzo dagli occhi chiari e dal sorriso accattivante.