Uccide la moglie 41enne mentre i figli sono a scuola e si getta dalle mura del borgo: muore all'ospedale

PESARO - Una drammatica notizia sta scuotendo la provincia pesarese: un terribile omicidio-suicidio. Un uomo di 44 anni avrebbe ucciso la moglie (41) per poi togliersi la vita lanciandosi dalla mura del borgo di Novilara, nell'immediata periferia di Pesaro.

Si tratta di un marocchino 44enne pregiudicato da poco scarcerato, che avrebbe agito questa mattina quando i figli della coppia, di 7 e 12 anni, erano a scuola. L'uomo avrebbe ucciso la consorte in casa, a quanto si apprende tagliandole la gola, per poi lanciarsi dalle mura di Novilara, morendo poco dopo all'ospedale. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, per capire movente e dinamica dei drammatici gesti.

