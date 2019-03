Omicidio Malipiero, poliziotti in aula: «Ecco le prove che inchiodano Safri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un castello di prove portate dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Pesaro che hanno ricostruito attimo per attimo le fasi dell’omicidio di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa a coltellate nella sua abitazione di via Pantano il 14 luglio scorso. Si è aperto ieri il processo che vede come imputato Zakaria Safri, 38enne marocchino, accusato dell’omicidio della donna aggravato dai futili motivi e di rapina dell’auto, telefono e altri monili della signora. Poi il vivo del processo con la testimonianza dei tre agenti della squadra mobile. Due particolari molto rilevanti. Il primo una macchia di sangue sul muro. La Polizia ha rilevato che è il palmo della mano di Safri. Sopra due schizzi di sangue. “Devono esserci finiti dopo, segno che la colluttazione era in corso”. E un asciugamano a terra accanto alla vittima. “Lì c’è il sangue di Safri, proviene dalla mano, in cui abbiamo trovato un’escoriazione”.