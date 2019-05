Omicidio Maliperio, Safri: «Non ho ucciso Sabrina non sono un mostro»

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha raccontato la sua verità, parlando per oltre un’ora. «Mi hanno dipinto come il mostro di Pesaro, ma non sono stato io a uccidere Sabrina, non sono l’assassino. Vengo da una famiglia di sani principi». Con questo incipit è iniziato ieri nell’aula del Tribunale di Pesaro l’esame dell’imputato Zakaria Safri, il 38enne accusato dell’omicidio di Sabrina Malipiero, la donna uccisa a coltellate lo scorso 13 luglio in via Pantano a Pesaro. Safri ha ricostruito la giornata del 13 luglio.