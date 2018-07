Il delitto dopo la sniffata di cocaina: Zakaria: «Ho perso la testa, non ero io»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - La violenza, incontenibile e distruttiva, è esplosa all’improvviso dopo un “tiro” di cocaina. «Ho perso la testa, non ho capito niente, non ero più io». Zakaria Safri, 38 anni, marocchino regolare in Italia, residente a Pesaro da molti anni, ha confessato l’omicidio di Sabrina Malipiero, 52 anni, la graziosa e minuta commessa, madre di due figli giovani separata dall’ex marito, che era stata trovata senza vita nella sua casa di via Pantano 89, a mezzogiorno di sabato, dal figlio Stefano. Il 38enne è crollato alle 5 di ieri, dopo 17 ore di pressanti indagini e di interrogatori della squadra mobile di Pesaro e dei magistrati inquirenti. Dalle 11 di ieri si trova nel carcere di Villa Fastiggi con l’accusa di omicidio aggravato, oltre che di furto, in seguito al provvedimento di fermo firmato dai pm Silvia Cecchi e Fabrizio Giovanni Narbone.