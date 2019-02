L'ex olgettina, il produttore tv e le truffe porta a porta: maxi multa alla società

di Simonetta Marfoglia

PESARO - Prima ancora della chiusura delle indagini per, la società “Sistemi per Arredare” - attorno a cui ruota l’inchiesta con il suo corollario di personaggi (dall’ex olgettina al produttore cinematografico tutti ora a rischio di processo) - era già stata pesantemente sanzionata dall’Agcm, acronimo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Una multa pesante, di 50mila euro, comminata come conseguenza del modus operandi che nel maggio del 2016 ha portato la squadra mobile di Pesaro a investigare su Erika Marcato, 32 anni, ex olgettina e coniglietta di Playboy, il produttore cinematografico Amedeo Gagliardi, 53 anni, il prestanome Mirco Chiaregato, 40 anni, il deus ex machina Andrea Callegari, 57 anni, tutti orbitanti con ruoli specifici attorno alla “Sistema per Arredare” con sede legale a Milano e base operativa a Montegrotto, nel Padovano.