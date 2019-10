Estorsioni agli anziani: alla sbarra l'ex Olgettina coniglietta di Play Boy

di Luigi Benelli

PESARO - Bella e bionda, ex coniglietta di Playboy, nota anche per essere stata nel giro delle “Olgettine” che ruotavano attorno alla villa di Arcore di Berlusconi. Lei è Erika Marcato, padovana di 32 anni, rinviata a giudizio assieme ad altri tre con l’accusa di estorsione e tentata estorsione ai danni di anziani. Il gruppo, secondo le carte dell’inchiesta, vendeva porta a porta rifilando contratti a poveri anziani con cifre da capogiro. Ieri a Pesaro si è aperto il processo, ancora in fase di smistamento. Gli imputati non c’erano, ma il pubblico ministero ha chiesto l’esame per tutti loro, oltre all’agente della squadra mobile che ha portato avanti l’indagine.L’udienza è stata rinviata al 20 febbraio. Con la Markato, il 53enne produttore cinematografico di Selvazzano Amedeo Gagliardi, il 57enne Andrea Callegari e Mirco Chieregato, 40enne che avrebbe avuto il ruolo di prestanome. Otto gli episodi contestati nel pesarese, risalenti al 2016. La bella bionda, secondo le indagini, si sarebbe presentata a casa di alcuni anziani per poter far vedere dei cataloghi di vari prodotti come elettrodomestici, casalinghi, materassi per conto della ditta Sistemi per arredare.