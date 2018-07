Oggi il via ai saldi: multa da mille euro ai furbetti partiti prima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Caccia ai saldi, ma anche ai furbetti. Perché se la data ufficiale di inizio degli sconti è oggi, c’è qualche commerciante che ha applicato i ribassi già dai giorni scorsi. Ma è stato scoperto dai vigili urbani che hanno organizzato, come sempre in questi periodi, dei servizi di controllo per garantire equità economica e giusta concorrenza tra le attività commerciali. E così dopo aver ispezionato decine di negozi, hanno scoperto alcuni esercizi che applicavano sconti già prima della data.Si parla di cinque- sei attività multate perché effettuavano promozioni nei 30 giorni prima della data di apertura dei saldi. La violazione è dell’articolo 32 comma 4 della Legge Regionale 27/2009. Per i negozianti una multa salata perché queste vendite sono sanzionate da 500,00 a 3.000,00 euro. In questo caso è stata applicata la multa del doppio del minimo che è di 1000 euro. Alcuni degli esercizi sanzionati sono in centro storico, altri diffusi in città. Un malcostume diffuso perché già lo scorso gennaio, in occasione dei saldi invernali la Polizia Locale aveva elevato sei verbali per lo stesso motivo. Ma i controlli non finiranno perché i vigili urbani saranno impegnati in questi giorni anche nella verifica dei giusti prezzi degli sconti.