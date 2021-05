Restyling dell'area della stazione: c'è l'accordo tra Comune e Ferrovie, lavori per milioni

PESARO - I vertici romani di Rete Ferroviaria Italiana pronti a fare scalo in città per siglare un accordo nel segno dell’innovazione dei propri servizi e della riqualificazione urbana dell’area intorno alla stazione di Pesaro. Comune e Ferrovie trovano l’intesa per dare il via dopo decenni al recupero edilizio ma anche urbano, in termini di sicurezza e sostenibilità alla sede della stazione e a tutta quell’area che si snoda alle spalle dei binari, fra piazzale Falcone-Borsellino e il Miralfiore.

Il piano commerciale

Nel piano commerciale 2021-2024 consultabile sul portale web Rfi, sono elencati tutti gli investimenti su scala nazionale, per garantire lo sviluppo dei servizi ferroviari regione per regione rivolti all’utenza, oltre a recuperare la centralità delle stazioni ferroviarie, che dovranno diventare sempre più a misura dei viaggiatori. Nel piano investimenti complessivo Rfi dovrebbe destinare secondo gli accordi, un plafond di circa 8 milioni di euro per una serie di interventi a suo carico per la stazione ferroviaria di Pesaro. Il resto delle risorse milionarie sono a carico dell’Amministrazione comunale, che grazie al progetto Sprint del bando Periferie urbane, provvederà alla realizzazione di un parcheggio a raso funzionale alla stazione e al recupero dell’ex edificio Rfi locomotive per realizzarne un punto di interscambio Bike Hub per la mobilità in bici, oltre alla sistemazione dell’accesso alla sede della stazione su piazzale Falcone Borsellino.

La delibera

Giunta straordinaria ieri mattina convocata dal sindaco Ricci per approvare la bozza di accordo che Rfi ha inoltrato all’Amministrazione, necessaria a far partire l’iter progettuale che coinvolgerà il servizio Nuove Opere dell’Amministrazione in concerto con la partecipata Pesaro Parcheggi per elaborare il piano sosta e viabilità. Dall’altro i progettisti di Rfi dovranno mettere mano alle aree di loro competenza edificio, servizi, sottopassi con la relativa messa in sicurezza fino all’area del Miralfiore. Piano stazioni: sosta veloce e parcheggi di scambio, ecco i contenuti del Piano strategico commerciale che Rfi intende portare anche a Pesaro. Presentato di recente il progetto di recupero della stazione della vicina Cattolica, ora Rete Ferroviaria guarda al nord delle Marche, in base al piano elaborato da Rfi lungo la direttrice Adriatica, che comprende anche la stazione di Pesaro, il rapporto è di un treno all’ora. Per questo in accordo con la parte politica, si vuole invertire la rotta, implementando lo scambio delle tratte e avviando il recupero del patrimonio immobiliare di Ferrovie.

L’iter

Solo a protocollo sottoscritto, i progettisti della sede Rfi di Roma metteranno mano ai disegni definitivi. Al primo punto c’è il riordino dei servizi interni della stazione per pendolari e viaggiatori. Nuova biglietteria più ampia e funzionale, installazione di un bancomat, e un nuovo utilizzo degli spazi al primo piano di quella che sarà la nuova sede, ora al grezzo e vuoti ma con l’intento condiviso di realizzare delle stanze utilizzate a ostello per giovani e pendolari attraverso un bando di gestione. A ruota seguirà la riorganizzazione dei parcheggi e della sosta come la conosciamo oggi nel piazzale antistante la stazione. Una competenza questa che dovrà seguire l’Amministrazione comunale con l’ufficio mobilità e Pesaro Parcheggi, ma sempre in accordo con Rfi. Dovranno essere certo mantenuti gli stalli nel piazzale ma separati, con una parte del piazzale riservato a Kiss&Ride cioè posti solo per soste brevi, e altri stalli a rotazione per soste prolungate, oltre a un’area più adeguata che verrà spostata rispetto ad oggi, e riservata solo al servizio taxi. Il terzo punto e il più interessante riguarda l’area lato Miralfiore fra Porta Cappuccina e il parcheggio ex Metropark.

Il progetto

L’ipotesi di cui Rfi e Comune hanno discusso è l’ampliamento dei servizi della stazione, realizzando un secondo accesso lato Miralfiore fra Porta Cappuccina, area che il Comune acquisirà dal privato e l’altra porzione della stessa area attualmente dismessa. Lì è prevista l’introduzione di una biglietteria automatica e servizi di scambio per quei pendolari che accedono in stazione dall’entroterra o dai quartieri più esterni al centro città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA