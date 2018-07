Oggi l'ultimo saluto a Sabrina â€‹Malipiero, uccisa a coltellate in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si celebreranno oggi alle 16 nella chiesa di Cristo Re i funerali di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa nella sua abitazione di via Pantano venerdì scorso. La procura, dopo l’autopsia di giovedì, ha rilasciato il nulla osta per restituire la salma ai familiari.Nel manifesto funebre parole dolcissime: «Ti ricorderemo per il tuo sorriso e gli occhi blu». Alle centinaia e centinaia di persone che hanno espresso sui social parole d’affetto per la famiglia di Sabrina, sono stati proprio i figli Camilla e Stefano e l’ex marito Tiziano a dare notizia del funerale.