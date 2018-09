Offrono droga al carabiniere in borghese: denunciati due spacciatori nigeriani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Hanno offerto droga alla persona sbagliata, quello che credevano fosse un potenziale acquirente era in realtà un carabiniere in borghese che stava pattugliando con altri colleghi il Miralfiore. I due pusher, due giovani nigeriani, sono stati denunciati per spaccio e i militari hanno sequestrato lo stupefacente in offerta a prezzi modici (tra i 5 e i 10 euro a pezzo): tre grammi di marijuana a cui vanno aggiunti altri successivi 20 grammi ritrovati dopo gli ulteriori accertamenti. I due nigeriani hanno 19 e 21 anni sono entrambi richiedenti asilo e uno è ospite di una struttura di accoglienza.