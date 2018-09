Un nuovo locale e Fiera di San Nicola: fioccano multe al porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nella settimana di apertura del nuovo locale fra i due porti, Calata 15, e in concomitanza con la Fiera di San Nicola sono fioccate sanzioni per la sosta selvaggia lungo la banchina e nell’area portuale. La Capitaneria nei giorni scorsi ha elevato infatti diverse multe lungo strada fra i due porti, e non solo di fronte al nuovo locale.