Nuova retata contro gli ambulanti â€‹abusivi: 5mila euro di multa al recidivo

PESARO - Due giorni di controlli in spiaggia e a Baia Flaminia. Polizia locale e capitaneria di porto hanno perlustrato l’arenile di ponente e levante spingendosi fino a Sottomonte nella zona del Camping Marinella. Sono stati sequestrati 385 oggetti nella mattinata di ieri tra piccola bigiotteria, abbigliamento, asciugamani, accessori e ombrelli. Alla vista degli agenti i mercanti abusivi il fuggi fuggi generale tra gli ombrelloni con i pali pronti a segnalare la presenza delle forze dell’ordine. Alcuni sono scappati lasciando la merce. Ma nella retata è stato pizzicato un cittadino straniero senegalese a cui è stata notificata una multa da 5000 euro stabilita dal codice regionale. Per il senegalese, già noto come venditore, anche il decreto di allontanamento dal litorale per 48 ore.