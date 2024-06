Oggi alle 12 nella Sala Rossa del Comune proclamazione ufficiale di Andrea Biancani a sindaco di Pesaro. Gli restano 10 giorni di tempo per convocare il consiglio comunale e altri 10 giorni per insediarlo ufficialmente. Se ne deduce che, Biancani ha poco più di una settimana per nominare la sua giunta e risolvere il risiko che prevede anche incarichi compensatori nelle municipalizzate.



Nessuno spacchettamento



Indiscrezioni assicurano che il modello spacchettamento di assessorati pesanti come Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente adottato da Ricci, non sarà replicato. Molto probabile invece che Biancani, come il suo predecessore, si intesti alcune deleghe. Per Ricci erano Pianificazione Urbanistica e Marketing della città, per il nuovo sindaco potrebbe essere invece il Personale. Delega nelle sue corde e anche coerente con le priorità da lui indicate all’indomani dell’insediamento: riorganizzazione della macchina comunale e Capitale della Cultura. Per Biancani il buon funzionamento degli uffici è un elemento fondamentale del governare. Se i titolari della giunta precedente saranno con ogni probabilità anche gli assessori di domani, la stessa sorte potrebbe riguardare le deleghe. Una girandola di incarichi resta davvero poco probabile. Difficile motivare un ridimensionamento del ruolo di Mila Della Dora (tra le deleghe quella pesante dell’Urbanistica): è la donna più votata (766), la sua lista si colloca al quarto posto tra quelle della coalizione, preceduta da Città in Comune di Enzo Belloni che però porta a casa qualche preferenza in meno (760). E per quanto riguarda Belloni, centrale sarà la valutazione del peso politico con cui è uscito dal voto. Lui stesso si era dato come obiettivo le 4mila preferenze non superando invece i 2.508. Resta però difficile pensare che Biancani faccia a meno del rappresentante della terza lista magari trovando una diversa declinazione dell’Operatività. I servizi Educativi confermati per Camilla Murgia (seconda solo a Della Dora per 13 voti) non sembrano trovare ostacoli esattamente come il Bilancio affidato ancora ad Andrea Nobili che con 729 voti ha blindato la sua presenza in giunta. Riccardo Pozzi, primo classificato nella lista di Biancani, con il suo exploit (802 voti) si terrà stretti i Lavori Pubblici. Non sta nei voti (141) la forza di Francesca Frenquellucci ma certamente il suo ruolo di apripista al campo largo, e il suo impegno dei 4 anni accanto a Ricci, le assicurano un assessorato che potrebbe a ragione essere quello che già le era affidato: il commercio. Stesso ragionamento per Maria Rosa Conti, componente imprescindibile della coalizione al di là dei suoi 180 voti.

L’outsider

L’intoccabile è Daniele Vimini, blindato da accordi pre-elettorali, sospinto dal grande successo di preferenze (968, che a ben guardare sono 45 voti in più rispetto a quanto il centrosinistra pesarese ha garantito alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein) sarà l’assessore alla Cultura e al turismo e anche il vicesindaco Sette sicuri e per arrivare a 9 assessori i nomi in ballo sono Marco Perugini che con 567 voti può scegliere, Sara Mengucci (presidente del consiglio comunale?) e Luca Pandolfi. Se poi il sindaco che si insedia oggi volesse metterci un nome tutto suo sarebbe il giovanissimo Riccardo Bernardi (che piace molto anche a Perugini).