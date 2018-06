Nubi nere, trombe d'aria e temporali: fuggi fuggi in spiaggia nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Questa estate non vuole proprio partire: dopo una domenica soleggiata ma fersca, è ritornato prepotente il maltempo sul pesarese.E' in corso un violento temporale e sono state segnalate diverse trombe d'aria, che hanno creato allarme soprattutto nella zona del litorale.Sono almeno una decina le trombe d'aria segnalate nel tratto di mare compreso tra Rimini e Fano. Per fortuna, per il momento, le trombe d'aria sono rimaste in mare senza colpire i centri abitati.