La Notte Rosa esplode con Edoardo Bennato: questa sera si replica

PESARO – Alla fine le nubi che si addensavano dal pomeriggio hanno concesso una tregua e la Notte Rosa è esplosa in tutto il suo splendore, con migliaia di persone che si sono riversate sul lungomare.Erano tanti, tantissimi, gli spettatori che si sono accalcati in piazzale della Libertà per il concerto di Edoardo Bennato, ma è tutto il lungomare è stato affollatissimo per la fitta agenda di appuntamenti fino all’applauditissimo spettacolo pirotecnico. E questa sera si replica.