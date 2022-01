San Salvatore, nel futuro anche la Casa della salute. Il Comune chiede alla Regione un cronoprogramma per Muraglia

PESARO - «Nuovo ospedale a Muraglia, ora il cronoprogramma dalla Regione. L’azienda ospedaliera va mantenuta. Troppo carico Covid al San Salvatore, non possiamo più reggerlo. Sulle scuole è il caos, metà classi a casa e regole complicate, non siamo stati ascoltati sul green pass per gli studenti». Una parte della relazione del sindaco, ieri al Teatro Sperimentale, è stata dedicata alle criticità sanitarie.



Le criticità

«Siamo ancora dentro la pandemia, Pesaro ha avuto tantissimo morti. Se il Paese e la città non avessero tenuto una linea rigorosa, avremmo avuto molti più morti. Se oggi il San Salvatore è in una situazione difficile, ma se non abbiamo più la fila di bare e il rumore delle sirene, il merito è della stragrande maggioranza dei pesaresi che si è vaccinata. In alternativa, lo scenario sarebbe stato drammatico, ma lo scenario attuale è comunque in grande tensione. L’ospedale è sotto stress - ammette Ricci - non si può rispondere al grido di dolore di Gnudi facendo dire agli altri primari che le cose vanno bene. La cosa peggiore che possiamo fare è dividere e creare tensione dentro l’ospedale. Va compresa la frustrazione dei medici che non ne possono più. E’ da due anni che rinviano altre patologie, per affrontare i malati di Covid. Nella Conferenza di venerdì ho detto che non possiamo reggere il peso tutto sul nostro ospedale. Non è possibile che il peso attuale della gestione Covid sia così forte in un ospedale già di per sè sotto pressione».Sul tema del nuovo ospedale, «la telenovela pare essere finita: abbiamo perso un anno su un progetto che stava per partire, che avrebbe frenato anche la mobilità passiva, che resta il problema principale del nostro territorio. Non è passato un mese e mezzo, ma un anno e mezzo».



La tempistica

«Dopo questo periodo - prosegue - non regge più dire che ogni problema che c’è è colpa di chi c’era prima. Ora chi governa la Regione deve prendersi le responsabilità, anche per il nuovo ospedale. Che andrà fatto a Muraglia, non sarà un ospedale da 600 posti per Pesaro e Fano come avremmo voluto. Sarà solo per Pesaro, da 400 posti, ma la scelta ormai è stata fatta, adesso bisogna correre. Incalzeremo sulla tempistica ed entreremo nel merito del contenuto. Senza azienda ospedaliera non ci sono eccellenze - così Ricci difende Marche Nord - Ora chiediamo un cronoprogramma della realizzazione ed entreremo maggiormente nel merito del contenuto. Dobbiamo lavorare anche sulla sanità territoriale: parallelamente al nuovo ospedale, dobbiamo interrogarci su come riorganizzare la sanità e l’attuale sede ospedaliera del San Salvatore. La parte recentemente ristrutturata va mantenuta e trasformata in una grande Casa della Salute che racchiuda gli ambulatori che, oggi, sono sparsi per la città. Mentre la parte vecchia deve essere ristrutturata e ripensata per l’esigenza dell’invecchiamento della popolazione (persone anziane autosufficienti, che vogliono mantenere autonomia abitativa ma che necessitano di servizi quotidiani ndr)».



La parentesi

Parentesi sulla situazione scolastica: «La scuola in presenza è solo sulla carta, il Governo non ha ascoltato la nostra proposta del green pass semplice anche per gli studenti. Ora avremmo un numero di vaccinati nelle scuole più alto e una scuola più sicura. Invece oggi è un caos, regole difficili da spiegare e metà della scuola in Dad».

