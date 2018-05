Non risponde più al vicino: uomo di 70 anni trovato morto dentro casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Le luci blu di un’ambulanza e quelle di un mezzo della Squadra volante della Polizia sono state notate fa lungo via Mazzini a due passi dal centro storico di Pesaro. Qui a chiamare i soccorsi, poco dopo le 20.30, un residente della stessa via preoccupato per la sorte di un suo vicino di casa, che risiede nello stesso stabile e che non rispondeva alle sue chiamate.Le forze dell’ordine e di primo soccorso una volta dentro l’appartamento, dove l’uomo viveva da solo, lo hanno trovato senza vita. Era un pensionato ed aveva circa 70 anni. Il personale della Potes non ha potuto far altro che stabilirne il decesso. Questo è avvenuto quasi sicuramente per cause naturali ma in via precauzionale è stata predisposta l’autopsia sul suo corpo per ulteriori accertamenti. Anche per gli agenti della Volante una situazione piuttosto chiara e senza punti interrogativi.